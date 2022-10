Peeter Tali ⟩ Venemaa jääb Venemaaks, isegi võis praetult

Mis siis vahepeal juhtunud on? Eestis on kõik üsna hästi, meie rahvas ei ole kunagi nii hästi elanud, ehkki hetkel tekitab inflatsioon tõsist muret hakkamasaamise pärast.

Eesti on saanud taas vabaks, mis oli eesti rahva geopoliitiline imetegu number kaks pärast iseseisvusdeklaratsiooni ettelugemist Pärnu Endla teatri rõdult ja võidukat Vabadussõda. Eesti on ÜRO, Maailma Kaubandusorganisatsiooni, Euroopa Liidu ning maailma kõige võimsama poliitilise ja sõjalise kaitseorganisatsiooni NATO liige. Eesti sõnal on rahvusvaheliselt rohkem kaalu, kui meie tagasihoidlik rahvaarv ja sisemajanduse kogutoodang eeldada lubaks.