ARHIIVILUGU NÕUKOGUDE ARMEEST ⟩ Õpime sõda mängima

Qui desiderat pacem, praeparet bellum.Vegetius, «De re militari». Antiigist pöörasesse XX sajandisse jõudnud Vegetiuse sõnade modifikatsioon on tunduvalt lühem ja sõnaselgem «si vis pacem, para bellum» – «kui tahad rahu, valmistu sõjaks». Sõdadeks on end ette valmistatud ja neid on ka viimase paari aastasaja vältel hulgaliselt peetud. Kes Marsi kummardajatest toob ettekäändeks oma riigi elulised huvid kuskil piirkonnas, kes ütleb end, relv käes, rahu kaitsvat.