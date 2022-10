Erkki Koort ⟩ Ebastabiilse Venemaa ohtu ei saa tõrjuda exceliga

Eestit ja kogu maailma mõjutavates julgeolekupoliitilistes arengutes ei ole praegusel hetkel midagi sellist, mis pakuks turvatunnet või teadmist liikumisest stabiilsuse suunas. Meie ümber on palju määramatust ning protsesse, mida me ei suuda kontrollida isegi siis, kui me väga tahaks.

Lähitulevikus ei ole näha ette, et see pöörane olukord kuidagi leeveneb. Me elame praktilisest täiuslikus tormis – pandeemia, Venemaa sõjaline rünnak Ukraina vastu, ränne, majanduse ja energeetika ebastabiilsus, mida viimasel ajal on vürtsitatud ka rünnakutega taristuobjektidele.