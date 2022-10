JUHTKIRI ⟩ Reinsalu ettepanek kehtestada Schengeni sisepiiridel kontroll on enneaegne

1985. aastal sõlmitud Schengeni leping tähendab, et lepinguga ühinenud 26 riigi piiridel ei pea dokumente näitama. Peamiselt on see tähendanud dokumendivaba liikumist Euroopa Liidu sees, kuid mitte kõik ELi riigid pole Schengenis (näiteks ootavad järjekorras Bulgaaria ja Rumeenia) ja mõni mitte-ELi riik on seal (näiteks Island, Norra ja Šveits). Eestis rakendus Schengeni leping 2007. aastal, seega on Eesti kodanikud saanud dokumendivabalt Schengeni viisaruumis reisida juba 15 aastat.

Schengeni viisaruum on olnud samas üks suurimaid argumente, miks eestlased on toetanud Euroopa Liitu kuulumist. On ju dokumendivaba liikumine teinud reisimise lihtsaks, nii et näiteks Tartust võib minna probleemideta Riia lennujaama. Või on Tallinnast sõita hõlpsam Helsingisse kui Tartusse. Piirikontrolli kehtestamine võtaks ühe argumendi olla Euroopa Liitu kuulumise poolt.

Ennekõike tähendab Schengeni leping aga usaldust partnerite vastu. Reinsalu ettepanek võib küll olla kantud murest Eesti julgeoleku pärast, kuid see tähendab ka, et Eesti ei usalda enam lepingupartnereid. Meenutagem, et see usaldus sai hoobi juba koroonapandeemiaga, kui mitu Schengeni riiki sulges oma piirid. Eesti pidas toona kerget sõnasõda Soomega, kes ei soovinud lasta Soomes töötavaid eestlasi koju.

