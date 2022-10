Aimar Ventsel ⟩ Kohalikke solvab venemaalaste põlastav suhtumine nende keelde

Vene keeles on nüüd aktiivses kasutuses uus sõna: «relokant». Need on inimesed, kes on Venemaalt lahkunud alates selle aasta veebruari lõpust, ehk siis inimesed, kes pagesid, kuna kartsid, et Venemaa läheb lukku, või keda survestati poliitiliste veendumuste tõttu, ja muidugi ka need, kes pagevad mobilisatsiooni eest. See on kokku üpris kirju kontingent, kirjutab etnoloog ja kolumnist Aimar Ventsel.