Erkki Bahovski ⟩ Püsivat rahu pole Ukraina jaoks silmapiiril

Ent veidi järele mõeldes tekib sarnasus siis, kui mõelda püsiva rahu võimalikkusele. Kui eeldada, et Ukraina riik jääb püsima – ja praegu on selleks eeldused väga head –, ei ole kuskilt paista, et tekiks püsiv rahu Ukraina ja Venemaa vahele. Nii nagu seda pole Iisraeli ja paljude araabia riikide vahel.