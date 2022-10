PEATOIMETAJA KOMMENTAAR ⟩ Damoklese mõõk tuntud poliitiku pea kohal

Tuntud Eesti poliitikul on kapis luukere. See, mis algul puudutas inimeste eraelu, ulatus korraga palju kaugemale tubastest olukordadest. Seda lugu teavad Eestis paljud tähtsad inimesed, aga keegi ei taha sellest rääkida. Sest poliitiku kohtuasi lõppes kompromissiga, kohtuistungid ja kõik materjalid on kinnised. Sellest ei tohiks mitte keegi mitte kunagi mitte midagi teada saada. Aga täiuslikke saladusi ei ole olemas. Igal tülil on vähemalt kaks poolt ja neil on juriidilised esindajad. Võimalusi info levitamiseks on kümneid.