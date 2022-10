JEVGENI KRIŠTAFOVITŠ ⟩ Mart Helme tahab olla suurem putinist kui terve Keskerakond kokku

Kui Venemaa sõdiks Hiinaga, oleksid nad võrdsed rivaalid ja sellest saaks teoreetiliselt eemalduda. Aga kui tuumariik ründab temast mitu korda väiksemat rahumeelset naabrit, olgu selleks Ukraina, Poola, Soome või Eesti, siis tähendab vaikimine või ohvri kaitsmisest keeldumine agressori toetamist. See on piltlikult öeldes nii, nagu seisaks tänaval ja vaataks rahulikult, kuidas võitluskoer väikest last ründab. Milleks abi kutsuda? See on koera ja lapse omavaheline asi. Kui jätta sekkumata, siis lõpuks närib võitluskoer lapse kõri läbi, kuid nii ongi õige, sest võitluskoerad pole lihtsalt üks ohtlik loomatõug, vaid nad on tsivilisatsioon! Neile on kõik lubatud.