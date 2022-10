Haridus ja teadus ⟩ Tiina Rüütmaa ja Kristiina Bernhardt: riigikeelt saavad õpetada vaid need, kes seda ise valdavad

Eesti keele kui teise keele õpetaja on tööturul äärmiselt nõutud ja tööpakkumisi on palju rohkem kui häid õpetajaid. Nii juhtubki, et kui kvalifitseeritud õpetajat ei ole, otsitakse selle töö peale lihtsalt keegi, kes vähemalt mingil tasemel eesti keelt räägib. Kahjuks see lahendus ei toimi: kui õpetaja eesti keele oskus on puudulik, kanduvad tema vead üle õpilastele; kui tal pole piisavalt teadmisi, kuidas keelt õpetada, ei pruugi õppimine olla tulemuslik.