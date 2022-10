Haridus ja teadus ⟩ Martin Pent: hüvasti, Eesti PISA testide edulugu

Sellega võib olla raske leppida, kuid elu on juba kord seadnud nii, et seal valitsevad lõivsuhted. Et olla ühes asjas hea, tuleb millegi muu arvelt maksta lõivu ja nõnda selles kõnealuses miskis sellevõrra kehvem olla. Et kõike head korraga lihtsalt ei saa. Ja olukorras, kus eestikeelsele haridusele üleminek on muutunud prioriteediks, mis pealegi tuleks saavutada veel võimalikut kiiresti, ongi paras hetk vaadata, mille arvelt see ponnistus võiks tulla.