Lauri Hussar ⟩ EKRE soovile pöörata meid tagasi itta tuleb otsustavalt vastu astuda

Seda saab mõista ainult ühtemoodi. EKRE on valinud selles sõjas Venemaa toetamise tee. Sõjas, mis meid nii lähedalt puudutab, sõjas millega on Venemaa püsti pannud ähvarduse enamuse oma lähinaabrite suhtes, sõjas mille eesmärk on kehtestada vahendeid valimata russki mir, sõjas millega tahetakse ajalugu tagasi pöörata, sõjas mille eesmärk on lõhkuda Euroopa senised koostöövõrgustikud, sõjas milles Venemaa paneb toime üha uusi inimsusevastaseid kuritegusid ei saa jätta poolt valimata.