JUHTKIRI ⟩ Šoigu «räpane pomm» võib olla operatsioon võõra lipu all

Kõik, kes kuulevad, räägivad nagu ühest suust: jutt on, aga tõendeid ei mingeid. Nad saavad aru, et jälle käib mingi koleda sisuga mäng.

Naljaasjaks ei saa nüüdisaja suurimaid sõjakuritegusid korda saatva riigi sõjaministri juttu ju pidada. Järelikult, ainus seletus on see, et Venemaa kavandab sellega mingit uut käiku. Näiteks kasutab ise radioaktiivset ainet sisaldavat räpast pommi ja siis ütleb, et hoopis ukrainlased tegid. Seda nimetatakse «operatsiooniks võõra lipu all».

Milleks seda vaja on?

Alustame pisut kaugemalt, veel suuremast võimalikust kahjuteost ehk tuumarelva kasutamisest. Me oleme juba näinud, et 60 aastat pärast Kariibi mere kriisi kasutab Venemaa president tuumaähvardust pea iga päev. Vale on öelda, et lääs võtab seda kergelt, kuid siiski on kõige suurema tõenäosusega tegemist vastutustundetu ärplemisega. Seda isegi ei kardeta enam.

Valitseb arvamus, et Kremli mees peab iseenda elu liiga kalliks ega ulatu ka ainuisikuliselt tuumanupuni. Tuumalöök tähendaks seda, et kõigepealt on Vladimir Putini enda päevad loetud, Vene armee on purustatud ja mingit võitu siit ei tule. Läbirääkimised pärast tuumasõda pole just mõistlik plaan – sellest saab isegi Kreml aru.

