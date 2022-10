INIMENE JA LOODUS ⟩ Mihkel Kunnus: kui lootust ei ole, tuleb see endale teha

Alustan alatu konkurendi kiitmisega. Nimelt ERRis – alatu on tema konkurents erameediaga – ilmus hiljuti väga hea artikkel: «Indrek Tammekänd: tõstkem RMK uue juhi palka» (ERR 21.10.2022). Pealkiri on täiesti eksitav klikimagnet (Et tu, ERR?), aga artikkel ise pikk ja põhjalik kaaskiri sellele, mida autor ei jaksanud ära oodata. «Ootasin pikisilmi, millal meedias algab laiapõhjaline ühiskondlik arutelu riigimetsade majandamise üle, sest uued väljakutsed ja uus juhtkond pakub selleks küllaga põhjuseid. Jutt on ju veerandist Eestimaast, mis kuulub meile kõigile ja millega toimetamine puudutab meid kõiki. Arutelu asemel on senini peamiselt tulevast juhti arvustatud, selmet eelmiste juhtide toimetamisi vaagida ja nende vigademerest tulevikuks õpetust otsida.