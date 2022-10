INIMENE JA LOODUS ⟩ Tuuli Stewart: ummikusse teel olnud inimkond on kohale jõudnud

Eelmisel aastal ilmus eesti keeles iga päev umbes kümme trükist. Nüüd on neile lisandunud veel üks, täpselt poole sajandi eest avaldatud Rooma Klubi aruande tõlge eesti keelde. See pole isegi mitte algupärane tekst. Seda enam on põhjust küsida, miks sellest üldse juttu teha.