INIMENE JA LOODUS ⟩ Edgar Karofeld: tõejärgsuse eest ei saa isegi sohu põgeneda

Rabasid on nimetatud ka meie rahvusmaastikuks ning nendega tutvumiseks on rohkem kui seitsmekümnes soos ehitatud ligikaudu 90 km loodusradasid. Kuid kas seal jalutades vaadatakse vaid niisama ringi ja tehakse selfisid, või saadakse sealsetelt infostendidelt ka midagi uut ja huvitavat teada? Oskame ju märgata ikka vaid seda, mida ise juba natuke tunneme või millele meie tähelepanu juhitakse. Kuid sageli on näiteks soodes olevad stendid väga üldised ja ei tutvusta just sellele soole kõige iseloomulikumat ja erilisemat, vahel annavad nad aga raskesti mõistetavat või lausa väärinfot.