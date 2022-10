INIMENE JA LOODUS ⟩ Marko Kaasik: Eesti energeetika kolmas tee Vene ruleti ja kvoodisilmuse vahel

Esiteks, otsene sõjaline julgeolekurisk. Peamised põlevkivielektrijamad (Eesti, Balti ja Auvere) jäävad vaid mõne kilomeetri kaugusele Vene piirist ja nende jahutussüsteem sõltub Narva veehoidlast. Tarvitseb vaid Putinil anda käsk veetase alla lasta ja meie elektrijaamad on kuival. Isegi kui viiakse ellu kulukas projekt ja rajatakse maa-alune tsirkuleeriv jahutussüsteem, on elektrijaamad ka piiratud sõjalise konflikti korral väga haavatavad. Soodsad laskepositsioonid Ivangorodi ja Slantsõ linna ümbruses on vähem kui 20 km kaugusel, haubitsate ja Gradi rakettide laskeulatuses. Ka NATO riigi territooriumile sisenemata saab enam kui kolmveerandi meie elektrienergia tootmisvõimsusest mõne tunniga rusuhunnikuks muuta. Seda saaksime teoreetiliselt vältida vaid ennetava tulelöögiga vägede kogunemiskohtadesse Venemaa territooriumil, milleks NATO vaevalt luba annaks.