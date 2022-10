Oliver Lomp ⟩ Ees ootavad ajaloo põnevaimad valimised

Kantar Emori oktoobrikuise erakondade toetusuuringu pealt valimistele vastu minnes oleks vaja koju varuda kõvasti popkorni ja võtta valimiste päevale järgnev nädal vabaks, et sündmusi jälgida. Reaalseid võimalusi, kuhupoole Eesti järgmisel neljal aastal liikuma hakkab, on lihtsalt liiga palju.

Tuletagem meelde, et viimase küsitluse järgi toetas Reformierakonda 28, EKREt 25, Keskerakonda 14, Eesti 200 samuti 14, sotsiaaldemokraate 8 ja Isamaad 7 protsenti vastanutest. Rohelised ja Parempoolsed said vastavalt 2 ja 1 protsenti, ent valimiskünnise ehk 5 protsendini jõudmine on neile niikuinii püüdmatu sinilind.