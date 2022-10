Tiit Lepasaar ⟩ Hea ja kurja võitluses pole kellelgi võimalik kõrvalseisjaks jääda

Minu koer jäi haigeks ja pidin temaga arsti juurde minema. Raviti nii ja teisiti ning lõpuks tehti operatsioon. Ta sai terveks. See oli stressirohke aeg, kuid see, kuidas arstid vanasse koera suhtusid ja igati aidata püüdsid, jättis mulle sügava mulje. Inimesed on sõbralikud ja abivalmid. Inimesed on head.