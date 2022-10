Jaan Hein ⟩ Kasahstan väljub Vene mõjusfäärist

Kasahstanis leidsid aastavahetuse paiku aset massirahutused, mida oli algul ka ekspertidel raske klassifitseerida. Kas neil olid sotsiaal-majanduslikud põhjused, kuna üks keskus oli Lääne-Kasahstani naftakeskus, kus on ka varem olnud rahutusi, mille põhjustasid rasked olme- ja töötingimused? Või oli see hoopis võimuperekondade omavaheline mõõduvõtmine?

Nüüd on eksperdid jõudnud ühisarvamusele, et tegemist oli siiski viimasega. Küpsemas oli uue presidendi Kasõm-Žomart Tokajevi vastane võimuhaaramiskatse, mille taga olid endise presidendi Nursultan Nazarbajevi perekonna (suguvõsa) nooremad liikmed. Nemad tundsid ennast ilmselt reedetuna, et perekonnapea ei jätnud võimu perekonda, vaid püüdis lõpuni jääda suureks poliitikuks. Kuigi samas olid kõik perekonna olulisemad liikmed kindlustatud rikkuse ja ametikohtadega riigi põhiliste tuluallikate juhtimisel, on suguvõsas palju nooremaid, kes leidsid, et nendega on käitutud ebaõiglaselt.