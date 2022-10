Juhtkiri ⟩ «Eeldan, et olen ilmeksimatu!»

Öeldakse, et võim korrumpeerib ja absoluutne võim korrumpeerib absoluutselt. Demokraatias pole küll kellegi võim absoluutne, kuid pikaajaline võim võib siiski pähe hakata.

Peaminister Kaja Kallas ei ole veel pika valitsusajaga, kuid erakond, mille rüpest ta tuleb, on olnud Eesti Vabariigi valitsustes kokku 21 aastat 30st, sealjuures peaministriparteina kaheksas valitsuses 17st. Ja see on piisavalt pikk aeg, et külge harjutada võltsaristokraatlik käitumismaneer.

Reformierakonna poliitikud on marie-antoinette’likke leivapuudusel tordi söömise soovitusi andnud korduvalt ja ka Kaja Kallas sellesse valikusse pillanud oma «pärle». Kuid rahvasse üleolevalt suhtumine on vaid võimukompleksi süütum, kuigi ärritavam joon. Hoopis tõsisem on see, kui peetakse võimu omamist ja teostamist nii loomulikuks, et ei tajuta enam õigusriigi piire.

Nimelt ütles Kallas hiljuti Keit Pentus-Rosimannuse Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks määramise protseduuri rikkumise kohta esitatud kuriteoteadet kommenteerides, et ta eeldab, et prokuratuur ei võta asja uurida, sest see oli varem sama asja algatamisest keeldunud. Kuigi Kallas oleks pidanud teadma, et prokuratuur jättis hilisema algatamise võimaluse lahtiseks, kui selgub täiendavaid asjaolusid. Ja kuigi Kallas teadis, et esitatud oli uus, mahukas kuriteoteade.

Kui valitud ja seatud tunnevad end seadusest kõrgemana, murendab see riigi usaldusväärsust kodanike silmis. Reformierakond peaks ette vaatama, et võimukompleks kätte ei maksaks.