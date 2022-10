MAA JA RAHVAS ⟩ Lea Danilson-Järg: Demograafiline kiirlaen ei ole põhiseaduspärane

Paar nädalat tagasi kirjutas ­Mihkel Kunnus, et kõik arenenud maad on võtnud kogemata demograafilist kiirlaenu, mõni lihtsalt suurema protsendi ja lühema tähtajaga. «Mida rohkem on ühiskonnas inimesi, kes laste peale aja kulutamise asemel valivad palgatöö ja karjääri, seda kiirem on selle ühiskonna areng, nii majanduslik kui tehnoloogiline. Mida järsemalt iivet langetada, seda järsema majandusliku edu võib ühiskond saavutada,» kirjutab Kunnus, olles inspireeritud USA geopoliitika eksperdi Peter Zeihani värskest raamatust.