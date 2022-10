MAA JA RAHVAS ⟩ Mihkel Kunnus: Demograafilise kiirlaenu tagasimaksmine on alanud

Kui Venemaal kuulutati välja mobilisatsioon ja paljud noored vene mehed tormasid riigist lahkuma, kirjutas Peter Zeihan Twitteris, et nende vastuvõtmisel oleks kolm suurt plussi: see võtaks Venemaalt ära hulga haritud tööjõudu, mida meil väga vaja on, nõrgestaks Vene sõjamasinat ja veenaks paljusid venelasi, et probleem on Kremlis, mitte mujal.