Eero Medijainen ⟩ Oskar Kallas ja Eesti julgeolek

Nüüd saame vaid spekuleerida, kas Oskari hangitud «paugud» on võrreldavad tänaste sadade miljonite eurode eest ostetavate «paukudega». Loodetavasti ei pea võrdlusi läbi tegema praktikas. Oskar ja tollane Eesti panustas aga muulegi kui sõjavarustuse hankimisele. Loodetavasti jõuame peatselt ühisesse sõjalisse liitu Soomega. See püüe oli Oskari ja tema kaasaegsete üks kõige olulisemaid algatusi. Ida-Karjala ülestõusu katse oktoobrist 1921 kuni märtsini 1922 pakkus selleks ahvatleva perspektiivi. Kava nurjumine võis olla peamine põhjus, miks läbirääkimiste kuumimal hetkel nimetati Oskar Kallas hoopis saadikuks Londonisse. See võis olla nii Balti riikide liiduplaanide nurjumise tulemus kui ka viimane survevahend, et põhjanaabreid mõjutada. Liidukavad päädisid Varssavi pakti loomisega märtsis 1922, aga seda ei ratifitseeritud kunagi. Eesti tollane juhtkond teadis, et suurriigid ei toeta Karjala Soomega liitmise kavasid ja lepivad enamlastega Venemaal ning üritavad edaspidi asju ajada hoopis nendega.