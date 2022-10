Selle kohta, mis monumendid on ja mis ei ole, on nüüd öeldud päris palju. Piisavalt palju selleks, et mõista, et teema on mitmetahuline ja nõukogude pärandi avalikust ruumist eemaldamine hoogtöö korras võib kaasa tuua rohkem kahju kui kasu, kirjutab ajaloolane ja publitsist Riho Paramonov.