Adik Levin ⟩ Tallinna lastehaigla vajab juurdeehitust

Kuid mind jahmatas meie keskhaiglate korpuste totaalne amortiseerumine. Minu haigestumise ajal avaldati meie valitsuse otsus, et uus Tallinna Haigla finantseerimist ei saa. Ma mõtlesin, et küll on meie valitsuse liikmetel hea, nad on noored ja terved inimesed, samuti on arvatavasti terved nende sugulased ning haigla abi nad ei vaja. Tavaliselt hakkab inimene probleemi sisust paremini aru saama alles siis, kui ta ise selle kadalipu läbib.