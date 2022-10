Juhtkiri ⟩ Riigi hoolimatus on jätnud hoiustajad kaitseta

Tänase lehe majanduskülgede ülevaade toob esile, et ühe hoiu-laenuühistu majandusaasta aruandele keeldus audiitor lausa hinnangut andmast, sest rahaasjad on nii sassis, et ettevõtte majanduslik jätkusuutlikkus pole tagatud. Siin on järgmine krahh, mis lausa karjub tulles.

Masendav on, et ametkonnad pole senini midagi ette võtnud, kuigi kõik teavad, et miski ei takista ühistuid hoiustajatelt sääste välja petmast. Ametnike tegevusetus on osalt tingitud omavahelisest kemplemisest ja osalt mõttelaiskusest – hoiu-laenuühistuid ei saa allutada pankadele omasele finantsjärelevalvele, sest ühistute olemasolu mõte on pakkuda kogukondlikke finantseerimisinstrumente väikeses mahus.

Ühistute tõhusaks kontrolliks on vaja omaette seadust, seda pole aga seni suudetud välja töötada. Lisatakistuseks on osutunud ka valitsuste kiire vahetumine, mistõttu lükatakse juba pooleldi ettevalmistatud seaduseelnõu sahtlisse ja see vajub unustuse hõlma.