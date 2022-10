Olaf Scholz, Ursula von der Leyen ⟩ Marshalli plaan Ukraina jaoks

See, millise kuju ülesehitamine võtab, määrab selle, milline riik Ukraina tulevikus on. Kas see hakkab põhinema õigusriigi põhimõttel ja kas sellel on tugevad institutsioonid? Kas sellel on dünaamiline ja kaasaegne majandus? Kas sellest saab elujõuline demokraatia, mis on osa Euroopast? Kuigi ajalooliste võrdluste tegemisel peaksime alati olema ettevaatlikud, ei ole siin tegemist millegi vähema kui uue Marshalli plaaniga 21. sajandiks. Selle ülesande täitmine kestab põlvkondi ja see peab algama kohe.