Mida Konstantin Pätsist kui riigimehest on vaja teada?

1. Langemine Venemaa ­okupatsiooni alla oli vääramatu jõud. See ei sõltunud ei Pätsist ega valitsusest. Talvesõja oleksid eestlased kiirelt kaotanud. Pätsi viga oli tema allkiri Eesti Vabariigi valitsuse Johannes Vares-Barbaruse ­valitsusele üleandmise paberitel. See ­tehti küll püssimeeste ähvarduse all, kuid sellest oleks tulnud keelduda. Ent Eesti Vabariigi Nõukogude Liitu astumise paberitel Pätsi ­allkirja ei ole.