Lauri Vahtre ⟩ EKI Sõnaveeb õpetab eesti keelt valesti kasutama

Õigekeelsuse sõnaraamat ei kao kusagile, kinnitab Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast. Ainult et selle kõrvale ilmub suur tekstikogum, nn korpus, mis justkui on ka midagi, aga ei ole ka. Ja ikkagi on. Sellist selget sihiseadet nimetatakse vananenud keelekorralduse asemel keelearenduseks. Kogu reformi juht Tavast oskab ühe hingetõmbega öelda, et pole õiget ega valet keelt, vaid kõneldakse nii nagu kõneldakse, aga normeeringu asemel norm öelda on ikkagi vale. Nii et aina selgemaks läheb.