RAHA JA MAJANDUS ⟩ Mailiis Ploomann: keskmise palga pidev kasv lükkab ajaloo prügikasti mitu praegust ametit

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2011. aastal 839 ja mullu 1548 eurot ehk kasvas kümne aastaga pea 85 protsenti. Tänavu juunis oli see kerkinud juba 1754 euroni. Töötaja pilgu läbi seda arvu vaadates tundub ju tore ja see võiks ehk suuremgi olla, kuid me peame arvestama, et palga maksmiseks vajalik raha ei tule siiski seina seest ega teki ja sõltu poliitikute tahtest.