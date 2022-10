JUHTKIRI ⟩ Sõda muutub järjest rohkem üleilmseks

Erinevalt Ukrainast pole Venemaal sõpru või on need vaid üksikud sama kuritegelikud diktatuurid, nagu ta on ise. Sestap on Venemaa püüdnud sõda üleilmastada energiarelvaga, lootes, et külm tuba paneb lääne inimesed talvel oma valitsuse vastu mässama. See sillutaks Moskvale tee tema meelest soodsateks läbirääkimisteks.

Sõja üleilmastumist näitavad diversiooni- ja sabotaažiteod, mille puhul pole algul võimalik kaljukindlalt väita, kes tegi. Nord Streami torujuhet tabanud plahvatused, aga ka eelmisel nädalal Prantsusmaa vetes ootamatult läbi lõigatud veealused internetikaablid viitavad sellele, et mingis mõttes käib sõda kõigi kätte puutuvate vahenditega.

Ka Eesti peab valmis olema ootamatuteks taristukahjustusteks. Kui veel mõne kuu eest paistis jutt elektrikatkestusest käsitamatu ja kauge, siis nüüd mõistame üha enam, et hullunud idanaabri puhul peame kõigeks valmis olema.

Sõda on olnud üllatusrohke selle esimestest päevadest peale ja on ilmne, et ootamatusi tuleb veel. Samal ajal näitab Meelis Oidsalu Fookuse ülevaateartiklis, et mõni punane joon on püsinud nii Venemaa kui ka NATO jaoks. See tähendab, et otsene sõjategevus käib Ukraina territooriumil Vene agressori ja Ukraina vabadusvõitlejate vahel. NATO formaalselt ei sõdi ja NATO riike pole rünnatud.