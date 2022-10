Ene Kallas ⟩ Kui koer ründab, on tal rumal peremees

On väikest sorti kogunemine. Külla on tulnud sõbrad kaugemalt ja lähemalt. Valitseb vaikus, kõik on tardunud, kuulda on ainult küünte krabinat. Pisike, eriti armsa näoga foksterjer käib ümber laua ja jälgib tähelepanelikult õlut ja inimesi. Keegi ei liiguta. Justkui oleks tegu filmistseeniga, väljarebitud lõiguga mõnest Lynchi väntamata filmist. Mis toimub?

Stseen lahenes nii, et omanik tuli ja viis koera minema, teise tuppa. Sest omanik ja ka kõik külalised teadsid, et koer ründab niipea, kui keegi julgeb laualt oma õlle võtta. Miks ta seda teeb? Sest ta teab, et on tähtsam kui külalised, ja kõik see, mis laua peal, vajab ometi kaitsmist.