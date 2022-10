Siim Kallas ⟩ Martin Helme tahab võimule tõusta Lenini ja Hitleri meetodeid kasutades

Tegemist on targa ja võimeka poliitikuga. Temaga saab normaalses keeles rääkida, kusjuures see omavaheline rääkimine on inimlikult meeldiv. Temaga saab rääkida ka nii, et ta seda publikule maha ei müü, erinevalt tema isast, kellega rääkimisel peab olema väga ettevaatlik. Nii palju kui ma tean, peab ta ka sõna nendel (üsna harvadel) juhtudel, kui midagi koalitsiooni ja opositsiooni vahel kokku lepitakse. Selles osas on erinevus Keskerakonna juhtidega kolossaalne.

Ja ta on sajaprotsendiliselt põhimõttelage, erinevalt ka nii mõnestki tema erakonnakaaslasest. Mul on tema põhimõttelagedusest moraali seisukohalt täiesti ükskõik, küll aga tähendab see mulle, et ta on valmis mistahes käänakuteks, mistahes manöövriteks poliitikas, valmis kasutama mistahes meetodeid, kui amoraalsed need ka ei oleks. See teeb ta väga ohtlikuks vastaseks. Reformierakondlasi süüdistatakse elitaarsuses, aga kedagi nii ülbet ja elitaarset kui Martin Helme poliitikas ei ole. Aga ma ei pahanda.