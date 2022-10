Tulemas on Venemaa iga-aastane tuumaõppus Grom. See on aeg, mil agressorriik hakkab tõenäoliselt eetrisse paiskama veelgi enam hirmutavaid sõnumeid, kirjutab riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori.