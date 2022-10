Arne Merilai ⟩ Haridus ja kultuur ei pea olema vasakpoolne mugavusprojekt

Mina olen vaimuinimene. Eesti kirjanduse rahvusprofessor, teadlane ja õppejõud, teoste autor. Nii oma hingelt kui ka elukutselt olen ma universaalne vaim, kes arvab, et kõigil on õigust siin päikese all. Nii nagu kirjanikke või üliõpilasi on sulelisi ja karvaseid, peab õiglane ning aus õpetlane neid kõiki mõistma.