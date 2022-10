KESKPÄEVATUND ⟩ Kas rahandusministri äritaust ja tegematajätmised on probleem?

Ruussaar viitas saate algul ühiskonnas tõstatatud küsimusele, kas järgmise mõne kuu jooksul jagub Akkermannil üldse tegevust, kui riigieelarve on riigikogus: «Nad eksivad. Käimas on valimiskampaania ja kohti, kus raha puudu jääb, tuleb kampaania jooksul pigem juurde.»

«Ja tegusatel inimestel nagu ikka, saadavad ka tedagi mõned vastuseta küsimused,» märkis Hõbemägi. «Isegi väikeettevõtjana ma ütlen, et majandusaasta aruanne pole mingi eriline kuritegu. Eriti suurtel ettevõtetel, kus on palju tegemist. Lõpuks need esitatakse ikka ära,» kommenteeris Hõbemägi, lisades, et nagu ta on mõistnud, kipub just pisematel tiksuvatel ettevõtetel sellega kehvemini minema.