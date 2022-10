Väino Rajangu ⟩ Mis elukas see universaalteenuse kuutasu on?

Praeguse valitsuse moodustamise koalitsioonilepingus nähti ette kodutarbijatele võimalus osta alates 1. oktoobrist 2022 elektrienergiat universaalteenusena. Hinna kooskõlastab Konkurentsiamet ning see arvestab süsinikuheitme- ja teiste tootmiskulude ja mõistliku kasumiga. 30. septembril Konkurentsiamet selle paketihinna ka avaldas ja see on 15,408 senti kWh. Koalitsioonilepingut lugedes tekkis arusaam, et universaalteenuse pakett on püsiva hinnaga, kuid nüüd avaldatu põhjal selgub, et hind sõltub Eesti Energia elektritootmise omahinna muutustest ja seega teatud kuude tagant võib muutuda. Eesti Energialt elektrit ostvad kodukliendid tasuvad lisaks universaalteenuse hinnale edasimüügi marginaali 0,75 senti kWh, mis teeb universaalteenuse hinnaks 16,16 senti ja koos käibemaksuga maksab kWh 19,24 senti. Sellele lisandub igakuine kuutasu 1,99 eurot (199 senti), koos käibemaksuga 2,39 eurot.

Mida aga sisuliselt tähendab igakuine kuutasu jääb arusaamatuks, sest edasimüügi marginaal peaks ju kõik kulud arvesse võtma. Selgituse põhjal, mida kuulsin 4. oktoobri raadiosaatest, tekib arusaam, et tegemist on Eesti Energia kulude topeltarvestamisega. See kuutasu tõstab elektri kWh hinda eriti oluliselt siis, kui tarbimine on väike. Näiteks, kui kuus tarbitakse 100 kWh, siis hinnale lisandub iga kWh kohta 2,39 senti ehk universaalteenuse hind on 19,24 + 2,39 = 21,63 senti. Suuremate tarbimiskoguste puhul jaotub see enamate kWh vahel ja seega on mõju väiksem. Arusaamatu on olukord ka siis, kui näiteks suvilas talvekuudel elektrit ei kasutata, kuutasu pead aga ikka tasuma. Selle eest, et elektrijuhe on suvilaga ühendatud tuleb ju tasuda võrgutasu.