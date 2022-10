1. Elada võimalikult kaua. Kui see ei õnnestu, siis hoolitseda selle eest, et elu oleks elu. Iga enam elatud sekund tähendab surmahaava Putini keres. Putin ei ole veel üleni haav, aga ta hakkab selleks iga hetk saama.

2. Proovida mitte mõelda, et teete pattu. Ühe inimese surma ei tohi ju soovida. Ei tohi soovida seda, mida kõik soovivad, kuid vähesed välja ütlevad. Need on momentsed otsused; silmapilk teeb sust tapja. Lähed uksest välja. Tuled tagasi. Ja oled olnud mõrtsukas.

3. Peatuda keset tänavat ja soovida, et liiklus lakkaks. Ja kui see juhtub, siis soovida kiiresti vastupidist. Mitte keegi ei märka, et liiklus oli sekundi seisnud – autodel toss väljas, jalutajatel jalg õhus! Nii juhtub ka Putiniga, on juba juhtunud, sest ta on juba surnud.