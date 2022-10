AK kirjanduskool ⟩ «Väike Illimar» (1937) – romaan kadunud maailmast

1937. aasta suvel, palaval augustikuul, istus Tuglas üksinda oma Tartu kodus – abikaasa Elo suvitas Narva-Jõesuus – ja kirjutas romaani «Väike Illimar» lõpuosa. Oli Eesti aeg, selle südamik. Oli niisugune imelik aeg, milles olijad just nagu teadsid, et see jääb lühikeseks, sest kuidas muidu oleksid peaaegu kõik kirjanikud asunud kiiresti kirjutama ajaloolisi romaane. Omaenda, eestlase vaatepunktist, just nagu aimates, et peagi kehtestab võõras võim mäletamisele jälle võõrad normid. Visandati nägemusi muinasajast, vägevaist võitlusist ja sõdade veerengust, mindi vahel ülearu romantiliseks, nii et kõike tollal kirjutatut ei julge tänapäeval enam uskudagi. Aga meie ei ole siin kohtumõistjad, sest ega tea, mida me ise oleksime teinud, kui oleksime sattunud elama nii ainulaadsel ajal, kirjutab kirjandusteadlane Toomas Haug.