Krister Kivi ⟩ Luukered meie kodudes

Faust nendib filmis, et ilmselt võiks samasugusest kogemusest rääkida iga teine naine (ja küllap võiks ka üsna mõnigi mees), kuid üldiselt me ei räägi – vähemasti mitte avalikult –, sest see pole kombeks. Hinged on täis haavu, mis jäävadki haiget tegema ja mõnel juhul, otsekui pärlikarbis, moodustub sinna sattunud torkiva võõrkeha ümber ajapikku pärl.