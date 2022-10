JUHTKIRI ⟩ Hiina maailmamudel meile ei sobi

Sisepoliitikas tähendab see kõigi Hiina vähemusrahvaste eripära väljajuurimist umbes sama julmade meetoditega, nagu me näeme seda uiguuride puhul. Allutamispoliitikat juhib veendumus, et riiki tuleb juhtida autoritaarselt ja tsentraliseeritult, kuna igasugune autonoomia ja vabamõtlemine toob endaga kaasa kaose ning segaduse.

Hiina sotsiaalmeediat analüüsis reedel Postimehes Urmas Hõbepappel. Ta näitas, kuidas võim on väga suure osa hiinlasteni viinud arusaama, et Putin Suur on ilmeksimatu ja võimas juht. Nagu suurriigil hiinlaste meelest olema peab. Ja kui leidub ka alternatiivseid vaateid Venemaale, siis tähendab see, et Hiina komparteil on võimalusi Putini langemise korral pisut manööverdada.