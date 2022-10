Aleksei Turovski ja Marcus Turovski ⟩ Kuidas targad ahvid sõdurite õlle ära jõid

Eelmine kord lõpetasime ahvide tarkuse kommentaari näitega pudeli sisu uurimisest. Sedakorda alustame hoopis purkidega. Selleks lähme Indiasse. Purkide, pudelite ja ahvide temaatika on otseselt seotud küsimusega, miks Briti impeeriumi koloniaalväed loobusid pudeliõlle kasutamisest armee ladudes ja läksid üle plekkpurkidele. Asi algas sellest, et sõdurite jaoks pudelitesse villitud õlle avastasid sealsed pärdiklased, languurid. Nad lõid mõned pudelid katki ja tutvusid õlle väärtuslike omadustega. Edaspidi löödi pudelitel lihtsalt kaelad maha ja pidu pandi püsti otse laoruumis. See lõppes sellega, et ahvid jäid raskelt joobnuna sinnasamasse magama.