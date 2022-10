Jüri Allik ⟩ Rahulolematuses vabadusega on süüdi neoliberalism

Francis Fukuyama uue raamatu pealkiri «Liberalism ja sellega rahuolematus» (2022) on ilmne vihje Sigmund Freudi raamatule «Das Unbehagen in der Kultur» (1929), mille pealkiri kõlab eesti keeles «Ahistus kultuuris». Inglise keeles on aga tavaks pealkirja tõlkida kui «Tsivilisatsioon ja sellega rahulolematus» («​Civilization and Its Discontents»). Pealkirjad rõhutavad kultuuri ahistavat rolli, mis peab vaos hoidma inimese ürginstinkte, mis viiksid ühiskondliku kaoseni. Fukuyama uue raamatu pealkiri ütleb, et tänapäeval ei olda rahul liberalismiga, mida peetakse paljude hädade süüdlaseks. Kui tahame liberaalset ühiskonda säilitada, peame teadma, mis põhjustab rahulolematust ja vastuseisu.