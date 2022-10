Aimar Altosaar ⟩ Inimkonna taandamine sõdivateks loomadeks peab lõppema

Sügavamale vaadates näeme, et sõda on ühiskonna arenematuse ja lõpuni viimata vaimsete otsingute tagajärg, suur rumalus ja läbikukkumine inimsuhetes. Agressiooni õigustamine on alati lühinägelik, lähtub hirmust ning annab tunnistust riigijuhtide vaimsest nõrkusest. Väga levinud on õigustada sõda inimloomusega ning inimeste vaimsete ja sotsiaalsete hoiakutega. Sealjuures vastandatakse inimesi loomadele, kes omavahel ei sõdivat! Tegelikult on vastupidi – inimkond ei ole taandatav loomariigiks, kus igapäevane taplus ellujäämise nimel ongi loodusseadus. Inimühiskonda reguleerivad normid ja seadused liiguvad suunas, mis toetab elu kestvust ning kõigi inimeste õigust elule.