JUHTKIRI ⟩ Poliitiline ebastabiilsus Ühendkuningriigis pole ei Ukraina ega lääneliitlaste huvides

Lisaks ootavad oma võimalust šotlased, kes võivad täiesti õigustatult esitada küsimuse, miks nad peaksid jätkama Ühendkuningriigis, mis on praegu muutunud sisuliselt valitsematuks ja mille valitsus ei teeni ammu selle inimeste huve.

Vaatamata kõigele sellele on lääneliitlaste ja Ukraina huvides, et Ühendkuningriik ei langeks poliitilisse kaosesse. Välis- ja kaitsepoliitika seisukohalt on oluline mis tahes riigi poliitilise joone ennustatavus. Seni on konservatiivide valitsus toetanud vägagi Ukraina abistamist, kuid kaose süvenedes tekib kindlasti kiusatus suunata Ukraina abistamiseks mõeldud raha hoopis kodumaale.

Kahjuks pole selline võimalus enam üksnes kujutelm. Eilne Financial Times kirjutas, kuidas USA vabariiklased ei pruugi pärast novembri vahevalimisi anda Ukrainale enam nii palju abi, sest USAs endas vajatakse seda abi rohkem. On täiesti kindel, et Ühendkuningriigis mõtleb nii mõnigi poliitik sarnaselt USA vabariiklastega. Oma särk on ihule ikka kõige lähemal.