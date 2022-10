Urmas Hõbepappel ⟩ Hiinlased kardavad nii Venemaa kaotust kui ka võitu

Loosungid Hiina Kommunistliku Partei (HKP) esimehe Xi Jinpingi ja Putini sõprusest, millel «ei ole piire», on ilmselt jõudnud kõigi vähegi informeeritud hiinlasteni. Selles valguses teeb praegu Ukrainas toimuv Xi'le muret. Just neil päevil kogunevad Pekingis rahvadelegaadid, et kinnitada Xi Jinpingi võim järgmiseks viieks aastaks. Hiina juhid ei saa endale lubada ühtegi väärarvestust. Poliitteater peab olema viimase detailini koordineeritud ja partei juhid näima ilmeksimatud.

Venemaa takerdunud sissetung Ukrainasse ei ole iseenesest nii suure kaaluga probleem, et võiks Xi positsiooni tõsiselt ohustada. Kui aga ühel päeval selgub, et Venemaa on oma sõjalis-poliitilistes püüdlustes Ukrainas läbi kukkunud ning ka hiina rahvale saab selgeks, et Xi on Venemaad toetades teinud vea, võib toetus Venemaale koos teiste horisondil lõõmavate probleemidega HKP mainet tõsiselt kahjustada. Just siis saab oluliseks, kuidas hiina lihtinimesed Venemaad näevad.