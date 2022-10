Hannes Nagel ⟩ Putin elab läbi enesepettuse tõmblusi

Nii valus kui see ka ei ole, kordub Ukrainas ajalugu. Terroritaktika kasutamine ja inimlike väärtuste puudumine Venemaal on dokumenteeritud ja demonstreeritud läbi ajaloo, olgu see siis oma elamute, linnade või elamurajoonide sihtimine, lastekodude, haiglate jne pommitamine. See on alati olnud puhas riigi rahastatud ja õigustatud terrorism, ei midagi muud.