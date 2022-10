Lauri Vahtre ⟩ Konstantin Päts on meie ajaloo suurkuju

Seda näeb-kuuleb tänagi. Kuigi ammu oleks aeg üle saada. Päts ei olnud diktaator ega ammugi mitte iseseisvuse hävitaja. Ta oli üks silmapaistvamaid Eesti riigi loojaid (mõistagi mitte ainuke) ja erakordselt tõhus riigijuht Vabadussõja ajal ning suhtus eesti rahvasse ning riiki isikupärase arusaamisega «isalikust hoolest». Ta leidis, et demokraatia on hakanud iseennast lammutama ja astus vahele. Kuid samad tendentsid ilmnesid 1930ndail kõikjal läänemaailmas. 1939. aastal nägi Päts, et erinevalt 1918. aastast pole Eestit sõjaliselt võimalik kaitsta ja rajas oma käitumise sellele, et hävingut vähegi edasi lükata. Päts uskus, et peagi puhkev sõda lõpeb õigluse võiduga, seega ka Eesti riigi taastamisega. Nii ei läinud, kuid seda teame me nüüd, ja tagantjärele tarkusega vehkimine ei ole eriti vaimukas. Samas võib ka öelda, et nii just läkski – ainult et 50 aastat hiljem.