Jüri Viikberg ⟩ Mis on keel, murre ja murrak

Sõnad saavad oma tähenduse kontekstis ja konteksti teisenedes ei pruugi jääda samaks ka sõnade tähendus. Kui näiteks sakslasega võib kord mõtteid vahetada ja teinekord põllukive vedada, siis on selge, et ühel juhul on tegu inimese, teisel juhul aga omaaegse Ida-Saksamaalt pärit traktoriga. Alati pole eri tähendused nii ilmsed ja tähendusvahed tekivad sellestki, kas sõna kasutatakse üld- või oskuskeeles. Selge on küll see, et ega üldkeel pea kõiges ja täpselt erialakeelt järgima. Rääkigu erialainimene pealegi oma kehamassi määramisest, kuid teisi inimesi huvitab nende kehakaal. Selles valguses võib vaadelda ka sõnapaari keel ja murre, millel on erialakeeles olnud mõnevõrra piiritletum tähendus kui üldkeeles.