Mart Kuldkepp ⟩ Putini terroristlik strateegia pole riskivaba

Järjepidevad Vene raketi- ja droonirünnakud Ukraina tsiviilelanikkonna ja -infrastruktuuri vastu on saanud igahommikuste uudiste üheks masendavaks osaks. Seejuures on tegemist puhtsõjaliselt mõttetu ettevõtmisega, mis ei saa Ukraina vägede edasitungimist ja okupeeritud territooriumite vabastamist mitte kuidagi pidurdada. Miks on Venemaa otsustanud oma väheseid raketivarusid – mida Ukraina õhutõrje poolt muuseas iga rünnaku ajal kümnete miljonite dollarite väärtuses lihtsalt alla tulistatakse – just sellisel terroristlikul viisil kasutada?